Zürich - Eine neue europaweite BearingPoint-Studie zeigt: Organisationen sehen Planung als entscheidend an, haben aber oft Schwierigkeiten, Prozesse, Systeme und Entscheidungsfindung funktionsübergreifend zu integrieren. Planung ist für Unternehmen aller Branchen zu einer strategischen Priorität geworden. Getrieben wird diese Entwicklung durch dynamische Märkte mit andauernden kurzfristigen Störungen der Geschäftstätigkeiten und Lieferketten, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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