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Elmos Semiconductor SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Vorläufige Finanzzahlen 2025 und Prognose für 2026 bestätigt
Leverkusen, 19. März 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute den Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die vorläufigen Finanzzahlen und die Prognose vom 24. Februar 2026 werden vollumfänglich bestätigt.
Neben den finanziellen und strategischen Erfolgen konnte Elmos im Jahr 2025 auch im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wichtige Fortschritte bei der Erreichung der ambitionierten Klimaziele vorweisen. Die Treibhausgasemissionen für die eigenen Aktivitäten, also Scope 1 und 2, konnten wie geplant im Jahr 2025 um mehr als 30% gegenüber dem Basisjahr 2022 gesenkt werden. Für das laufende Jahr 2026 plant Elmos diese Emissionen um 40% gegenüber dem Basisjahr 2022 zu reduzieren. Langfristig strebt das Unternehmen die vollständige Klimaneutralität in seinen eigenen Aktivitäten bis zum Jahr 2035 an. Die umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung im Geschäftsbericht basiert weiterhin auf den Reporting-Standards der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union.
Die Gesamtjahresprognose vom 24. Februar 2026 wird vollumfänglich bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Elmos mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs von 11% ± 3%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird mit einer attraktiven EBIT-Marge von 24% ± 2%-Punkte vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachtsums weiter auf einem niedrigeren Niveau und belaufen sich auf rund 5% des Umsatzes. Zudem wird eine deutlich stärkere Cash-Performance erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Free Cashflow von mehr als 17% des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.
Vorstand und Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE schlagen der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, was einer Erhöhung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Elmos Geschäftsbericht 2025 steht unter www.elmos.com (hier) zur Verfügung. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts sind auch die zahlreichen Informationen zur Nachhaltigkeit bei Elmos aktualisiert worden, welche auf unserer Nachhaltigkeitswebseite (hier) verfügbar sind.
Überblick über die Finanzzahlen
Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Vorjahreswerte ohne Sondereffekte (Verkauf der Waferfertigung bzw. Kostenoptimierungsprogramme) dargestellt.
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen
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19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
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|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
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