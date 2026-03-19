Evotec bekommt in der heiß umkämpften Onkologie-Pipeline einen echten Aufmerksamkeitsschub: Partner Bristol Myers Squibb (BMS) hat eine Phase-1-Studie für den CELMoD-Wirkstoff BMS-986506 gestartet. Untersucht wird der Kandidat beim klarzelligen Nierenzellkarzinom - der häufigsten Form von Nierenkrebs. Für Evotec ist das mehr als eine schöne Schlagzeile: Mit dem First-in-Human-Start erreicht die seit Jahren aufgebaute Protein-Degradation-Partnerschaft mit BMS den ersten klinischen Meilenstein - und löst direkt eine Meilensteinzahlung von 10 Mio. US-Dollar aus. Was genau passiert ist: Phase-1-Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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