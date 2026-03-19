Während Leitsysteme in Mittel- und Hochspannungsnetzen bereits etabliert sind, rücken sie nach Angaben von Rheinnetz und Envelio durch Photovoltaik, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur auch im Niederspannungsnetz in den Fokus. Ein digitalisiertes und automatisiertes System soll Planung und Steuerung des Verteilnetzes in Köln und Umgebung optimieren. Envelio, ein 2017 als Spin-off der RWTH Aachen gegründeter und seit 2021 zum Eon-Konzern gehörender Anbieter von Smart-Grid-Software, kooperiert mit dem Verteilnetzbetreiber Rheinnetz bei der Realisierung eines Niederspannungsleitsystems. Rheinnetz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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