Biel - Gute Nachrichten für die Schweizer Uhrenbranche: Nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2026 ist im Februar die Nachfrage nach Schweizer Uhren im Ausland gewachsen. Insbesondere in die USA sowie nach Japan und Frankreich wurden mehr Zeitmesser «Made in Switzerland» exportiert. Die Schweizer Uhrenexporte stiegen im Februar gegenüber dem Vorjahr um 9,2 Prozent auf 2,17 Milliarden Franken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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