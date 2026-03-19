MONTABAUR (dpa-AFX) - Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat 2025 den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient. Für das laufende Jahr und darüber hinaus zeigt sich das Management optimistisch. So soll 2026 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf rund 800 Millionen Euro zulegen und der Service-Umsatz auf Vorjahresniveau liegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse um 1,8 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro. Der werthaltige Service-Umsatz lag mit rund 3,3 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) reduzierte sich um 9,0 Prozent auf 537,5 Millionen Euro, vor allem wegen des Segments Access aufgrund gestiegener Vorleistungskosten.

Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 22 Prozent auf 94 Cent. An die Aktionäre soll für 2025 eine unveränderte Dividende von 5 Cent je Aktie ausgeschüttet werden.

Die Aktie von 1&1 wurde jüngst von Übernahmespekulationen getrieben, wonach der spanische Telekom-Konzern Telefonica ein Interesse an der Tochter von United Internet habe. Zuletzt gab es jedoch Berichte, dass Telefonica seine Pläne wieder auf Eis gelegt haben soll./err/zb/stk