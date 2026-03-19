Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat im Februar nicht an den guten Jahresstart anknüpfen können. Die Ausfuhren gingen zurück - mit Ausnahme der US-Exporte. Die Schweizer Exporte sanken im Februar 2026 saisonbereinigt nominal um 2,7 Prozent auf 22,21 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte allerdings nur ein Minus von 0,3 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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