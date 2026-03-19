Dass der neue BMW i3 den "alten" i4 ersetzt, kommt nicht überraschend. Kurz nach der Designpremiere des elektrischen 3er BMW mehren sich die Berichte zum anstehenden Produktionsende des i4 - nur der genaue Zeitpunkt variiert noch. Am Mittwoch hatte der scheidende BMW-CEO Oliver Zipse in München das Design des neuen i3 vorgestellt, einer Elektro-Limousine der Mittelklasse, die auf der BMW-eigenen Elektro-Architektur Neue Klasse basiert. Die erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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