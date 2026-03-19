HEIDELBERG hat seine Joint Venture (JV) mit Ondas Autonomous Systems formalisiert, was einen strategischen Schritt in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit darstellt. Die Partnerschaft mit einer Beteiligung von 51% für Ondas und 49% für HEIDELBERG wird nach der Equity-Methode bilanziert, wobei die ersten Aufträge kurz nach Closing erwartet werden und ein Umsatzbeitrag ab dem zweiten Halbjahr 2026 prognostiziert wird. Obwohl die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen begrenzt sind und möglicherweise eine anfängliche Verwässerung beinhalten, zielt das JV darauf ab, nach etwa einem Jahr den EBIT-Break-even zu erreichen. Der adressierbare Markt ist erheblich, angetrieben durch die Nachfrage nach dem Schutz von rund 2.000 kritischen Infrastruktureinrichtungen in Deutschland. Durch die Kombination der bewährten Drohnentechnologie von Ondas mit den industriellen Fähigkeiten von HEIDELBERG strebt das JV an, in Europa zu skalieren. Trotz der Risiken in der Umsetzung und im Wettbewerb bietet die Initiative mittelfristige Wachstumsoptionen und das Potenzial für eine Neubewertung, was die wiederholte BUY-Empfehlung und das Kursziel von 2,60 EUR unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





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