EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Die Pentixapharm Holding AG veröffentlicht am 26. März 2026 den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)



19.03.2026 / 10:14 CET/CEST

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Pentixapharm Holding AG - FY 2025 Review & Management Outlook Die Pentixapharm Holding AG veröffentlicht am 26. März 2026 den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025. Im Rahmen eines Conference Calls am Donnerstag, 26. März 2026 um 10:00 Uhr werden CEO Dr. Dirk Pleimes und CBO Henner Kollenberg die Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2025, einen Rückblick auf die wesentlichen operativen Entwicklungen und Meilensteine sowie den Ausblick auf die klinischen und strategischen Prioritäten von Pentixapharm vorstellen. Telefonkonferenz am 26 März 2026 um 10:00 Uhr MEZ Zur Teilnahme am Conference Call registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: Anmelden für Pentixapharm Holding AG - FY 2025 Review & Management Outlook





Über die Pentixapharm Holding AG

Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit fortgeschrittenen klinischen Studien im Bereich Radiotherapeutika. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie mit dem Ziel, die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.



Weitere Informationen über die Pentixapharm Holding AG finden Sie unter www.pentixapharm.com .



Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: JA 2025 Einladung Earnings Call_PTX_DE





19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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