Gute und weniger gute Nachrichten bei Formycon. Der deutsche Biosimilar-Entwickler kann nicht wie geplant seinen testierten Geschäftsbericht für 2025 veröffentlichen. Der Grund dafür ist laut Unternehmensangaben die Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem. Indes gibt es wichtige Neuigkeiten, was den geplanten Vermarktungsstart des Eylea-Biosimilars angeht.Denn Formycon konnte eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung für FYB203 (Handelsnamen AHZANTIVE und Baiama) mit dem US-Biotech-Riesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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