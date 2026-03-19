Die Versandapotheke hat auch im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Im vergangenen Jahr hatte DOCMORRIS zwar bei steigenden Erlösen den operativen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) leicht auf 48,2 Mio. Franken reduzieren können. Zugleich weitete sich aber unter dem Strich der Fehlbetrag von zuvor 97 auf gut 134 Mio. Franken aus. Der Umsatz kletterte, wie bereits seit Januar bekannt, um gut 9 % auf 1,19 Mrd. Franken. Um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern, soll nun ein Logistikstandort geschlossen werden - in Ludwigshafen. Für 2026 stellt die Versandapotheke ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll auf minus 10 bis minus 25 Mio. Franken sinken. Die Schließung in Ludwigshafen soll dann nach Unternehmensangaben ab dem Jahr 2027 das operative Ergebnis nachhaltig um mehr als 1,8 Mio. Franken aufbessern. Im Gegenzug dürften für die Schließung 2026 rund 2,7 bis 3,6 Mio. Franken als einmalige Kosten anfallen.



Derweil korrigierte das Management die Mittelfristziele nach unten. Die Gruppe erwartet nun eine jährliche Wachstumsrate von rund 15 %, statt der zuvor angepeilten 20 %. Gleichzeitig wird das geplante Investitionsniveau reduziert. Unverändert bleibt das mittelfristige Ziel einer operativen Marge von rund 8 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!



Ferner verkündete DocMorris eine Partnerschaft mit Alphabet C. Das Unternehmen wolle die KI-Technologie und die sichere Cloud-Infrastruktur von Google nutzen, um seine digitale Gesundheitsplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, hieß es.





© 2026 Bernecker Börsenbriefe