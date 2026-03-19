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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: JUMA Recharge+ - Berentzen-Gruppe bringt Functional Lifestyle Drink auf den Markt



19.03.2026 / 10:32 CET/CEST

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Pressemitteilung Nr. 6/2026 JUMA Recharge+ Berentzen-Gruppe bringt Functional Lifestyle Drink auf den Markt

Haselünne, 19. März 2026 - Die Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, tritt mit der Marke JUMA in den Markt für funktionale Getränke ein. Damit erreicht die Berentzen-Gruppe einen ersten Meilenstein in der Umsetzung ihrer neuen Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030. "Functional Drinks zählen derzeit zu den dynamischsten Kategorien im Bereich alkoholfreier Getränke. Wir freuen uns sehr, mit JUMA dieses Potenzial gezielt für uns zu erschließen", erklärt Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe und ergänzt: "Mit der Übernahme der Marke JUMA erweitern wir unser Portfolio gezielt in einer attraktiven, wachstumsstarken Kategorie und bauen damit unseren Geschäftsbereich der alkoholfreien Getränke weiter aus." Im Zentrum des Markteintritts steht JUMA Recharge+, ein teebasierter, funktionaler Hydration Drink, der Elektrolyte mit Vitaminen und Koffein kombiniert und dabei vollständig ohne Zucker auskommt. Das Getränk ist in den beiden Sorten Lemon & Lime sowie Peach & Hibiscus erhältlich. "JUMA Recharge+ ist als Energy Tea die Alternative zu klassischen Energy Drinks. Unser Anspruch beim Thema Functional Lifestyle Drinks war es, neben einer echten funktionalen Wirkung auch das Genussversprechen, für das die Berentzen-Gruppe seit jeher steht, zu erfüllen. Das macht JUMA auch im Wettbewerbsumfeld einzigartig", erklärt Schwegmann. JUMA Recharge+ richtet sich damit vor allem an eine aktive, urbane Zielgruppe, die Sport, Alltag und Lifestyle flexibel miteinander verbinden möchte. Auch beim Verpackungskonzept ist JUMA eine Innovation auf dem deutschen Markt: Das Produkt wird in einer Aluminiumflasche mit Schraubverschluss abgefüllt und ist damit flexibel wiederverschließbar. "Das Gebinde ist besonders praktisch in der Handhabung, wie die herkömmliche Aluminiumdose zu 100 Prozent recycelbar und genauso bepfandet", so Schwegmann. Die Marke JUMA wurde von der food42morrow GmbH übernommen. Das Produkt selbst wurde von der Berentzen-Gruppe weiterentwickelt. JUMA Recharge+ ist in seiner neuen Form ab Mai 2026 erhältlich. Der UVP wird bei 1,79 Euro je 380ml liegen. Der Einstieg in den Markt für funktionale Getränke ist ein zentraler Bestandteil der im November 2025 vorgestellten Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030. Mit dieser Strategie verfolgt die Berentzen-Gruppe unter anderem das Ziel, ihr Marken- und Produktportfolio weiterzuentwickeln, neue Konsumanlässe und -orte zu erschließen und Wachstumschancen in attraktiven Kategorien zu nutzen.



JUMA Recharge+

Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



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