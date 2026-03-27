EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@berentzen.de
|Internet:
|https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE0005201602
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299488 27.03.2026 CET/CEST