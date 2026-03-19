Forscher:innen der Ludwig-Maximilians-Universität München haben Perowskit-Solarzellen mit einem molekularen Stoßdämpfer ausgestattet. Dieser sorgt für mehr Stabilität gegenüber Temperaturschwankungen, wie sie im Erdorbit zu bestehen sind. Das Team von Erkan Aydin an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat eine neue Strategie vorgestellt, um Perowskit-Solarzellen widerstandsfähiger gegen extreme Temperaturschwankungen zu machen. Die Forschenden kombinierten dafür zwei molekulare Ansätze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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