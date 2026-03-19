Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der größte europäische ETF-Anbieter und einer der führenden Akteure im Bereich festverzinslicher Wertpapiere, listet mit dem Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF (ISIN IE000HM5TZ60/ WKN ETF01A) einen aktiv verwalteten ETF für Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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