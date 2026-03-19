Crash voraus? | Micron: Super Zahlen gehen unter, Vonovia: Aktie fällt nach Zahlen & PVA Tepla
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|379,90
|380,10
|11:41
|382,65
|383,15
|11:21
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:34
|Baird bestätigt Micron-Rating: Starke DRAM-Nachfrage stützt positiven Ausblick
|11:34
|Langlebiger Speicherzyklus: BofA hebt Micron-Kursziel deutlich an
|11:34
|Starke KI-Nachfrage: Raymond James hebt Kursziel für Micron an
|11:34
|KI-Ausblick: Morgan Stanley hebt Kursziel für Micron an
|11:34
|Micron: Stifel bekräftigt "Buy"-Rating und Kursziel von 550 $
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:54
|Crash voraus? | Micron: Super Zahlen gehen unter, Vonovia: Aktie fällt nach Zahlen & PVA Tepla
|Crash voraus? | Micron: Super Zahlen gehen unter, Vonovia: Aktie fällt nach Zahlen & PVA Tepl
► Artikel lesen
|10:50
|PVA TEPLA AG - Struktur hält, Fokus bleibt klar
|09:18
|JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe...
► Artikel lesen
|07:29
|PVA TePla AG Announces Fall In Full Year Profit
|07:09
|EQS-News: PVA TePla AG: PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab
|EQS-News: PVA TePla AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab
19.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Für...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:34
|Börse begrüßt neuen Vonovia-Chef mit massivem Kursverlust
|11:19
|Mieterstrom: Vonovia baut Photovoltaik-Anlage auf denkmalgeschütztem Wohnquartier
|In Magdeburg-Cracau hat Vonovia eine Solaranlage mit 3,4 Megawatt installiert. Die Mieter:innen in dem denkmalgeschützten Quartier können nun günstigen Photovoltaik-Mieterstrom beziehen. Der Wohnungskonzern...
► Artikel lesen
|11:17
|Deutsche Börse begrüsst neuen Vonovia-Chef mit massivem Kursverlust
|11:14
|Vonovia-Aktie stürzt ab: Solide Zahlen reichen Anlegern nicht
|Trotz besserer Ergebnisse und optimistischer Analystenstimmen rutscht die Vonovia-Aktie tief ins Minus. Inflationssorgen und steigende Zinsen überschatten den Geschäftsbericht des Immobilienriesen....
► Artikel lesen
|11:14
|VONOVIA SE stürzt ab - Jetzt brennt der DAX!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MICRON TECHNOLOGY INC
|382,75
|-3,64 %
|PVA TEPLA AG
|28,960
|+6,08 %
|VONOVIA SE
|22,390
|-8,95 %