Die Aktienmärkte im Allgemeinen und der Dax im Speziellen stehen seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Vor allem die Folgen des Iran-Kriegs belasten die Indizes. In erster Linie sind hier die hohen Ölpreise als Belastungsfaktor zu nennen. Diejenigen, die noch etwas Hoffnung hatten, dass die Fed samt ihrer Projektionen die Lage stabilisieren würde, wurden gestern enttäuscht. Doch nicht nur die Ergebnisse des Fed-Termins belasteten. Der gestrige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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