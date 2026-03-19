Forscher analysierten Daten aus 16 Jahren von über einer Million Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und stellten fest, dass die jährliche Degradation bei nur 0,52 bis 0,61 Prozent liegt. Das ist nur halb so viel wie zuvor angenommen. von pv magazine Global Forscher der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) haben Daten aus 16 Jahren von über einer Million Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 34 Gigawatt in Deutschland analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Anlagen die Erwartungen hinsichtlich ihrer Lebensdauer übertrifft. "Die Solarbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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