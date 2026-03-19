Wo wird in Deutschland besonders viel erneuerbarer Strom abgeregelt und was bedeutet der geplante Redispatch-Vorbehalt für neue Projekte? Fabio Oldenburg, Mitgründer von dvlp. energy, hat veröffentlichte Redispatch-Daten ausgewertet und deren regionale Verteilung untersucht. Seit dem geleakten Referentenentwurf zum "Netzpaket" werden Inhalt und Wirkung des "Redispatch-Vorbehalts" umfangreich diskutiert. Konkret sollen Verteilnetzbetreiber kapazitätslimitierte Netzelemente ausweisen können, an denen die "technisch mögliche Stromeinspeisung der unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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