Die Nvidia-Aktie steht nach den jüngsten Kursbewegungen erneut im Fokus. Nach der starken KI-Rallye zeigte der Kurs zuletzt erste Schwächesignale und geriet unter Druck. Gleichzeitig bleibt der Halbleitersektor insgesamt volatil, was zusätzliche Unsicherheit in den Chart bringt. Damit stellt sich nun die Frage, ob die Nvidia-Aktie weiter korrigiert oder eine Stabilisierung gelingt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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