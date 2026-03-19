FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BUNZL TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 2250 PENCE - BARCLAYS CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 800 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 7400 (6400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 200 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 7500 (6600) PENCE - 'BUY' - CANACCORD REINITIATES YOUGOV WITH 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 377 (360) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TESCO PRICE TARGET TO 545 (515) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1000 (750) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 340 (465) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 900 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4950 (4850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6400 (6200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1440 (1355) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1100 (1240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 257 (263) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 640 (590) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 45 (44) EUR - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 507 (531) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 242 (251) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 212 (223) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 489 (521) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (71) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 440 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1350 (1225) PENCE - 'NEUTRAL'
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