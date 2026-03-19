DJ Evotec erhält Meilensteinzahlung über 10 Mio USD von Bristol Myers Squibb

DOW JONES--Die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb hat Evotec eine Meilensteinzahlung über 10 Millionen US-Dollar beschert. Auslöser war der Beginn einer Studie des US-Pharmakonzerns zur Bewertung eines Wirkstoffs, der gemeinsam auf Basis von Evotecs Wirkstoff-Forschungsplattform entwickelt wurde. Es soll die Behandlung des fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinom - der häufigsten Form von Nierenkrebs - untersucht werden.

"Der Beginn der Phase-1-Studie markiert den ersten klinischen Meilenstein in der strategischen Protein-Degradation-Partnerschaft mit BMS", sagte Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec.

Die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb läuft seit 2018 und wurde 2022 erweitert.

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March 19, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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