Genf - Die Schweizer Digitalbank Alpian bietet allen ihren Kunden eine kostenlose Uber One-Mitgliedschaft an - inklusive Fahrten, Uber Eats-Lieferungen und exklusiver Rabatte. Standard-Kunden von Alpian erhalten eine dreimonatige Mitgliedschaft; Signature-Mitglieder erhalten ein volles Jahr. Uber One kostet in der Schweiz normalerweise CHF 14.90 pro Monat. Als Alpian-Kunde ist die Mitgliedschaft ab heute, dem 19. März, automatisch inbegriffen - ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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