Die Bayer-Aktie steht aktuell erneut unter Druck. Vom lokalen Hoch bei rund 46 € fiel der Bayer-Kurs knappe -30%, während gleichzeitig gemischte fundamentale Signale für Unsicherheit sorgen. Zwar gibt es positive Impulse aus der Pharma-Pipeline, etwa bei wichtigen Medikamenten, doch geopolitische Risiken und anhaltende strukturelle Herausforderungen belasten das Sentiment. Damit bleibt die Lage angespannt und der Kurs deutlich unter seinen Hochs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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