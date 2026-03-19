Im Februar ist der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland weiter abgesackt. Nur 930 Megawatt Leistung kam hinzu. Der Photovoltaik-Großhändler EWS erwartet aber bereits im März eine Trendwende. Der Zubau der Windenergie an Land betrug im Februar 256 Megawatt. Bei der Offshore-Windenergie gingen 129 Megawatt in Betrieb. Im Februar 2026 summierte sich der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland auf 930 Megawatt (MW). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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