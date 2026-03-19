- Rekordumsatzwachstum - HEALWELL erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordjahresumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von ca. 103,8 Millionen Dollar. Dies entspricht einem Anstieg um 427 % gegenüber den 19,7 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen IFRS-Nettoverlust aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 39,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 24 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024.

- Erstes volles Jahr mit positivem bereinigtem EBITDA - HEALWELL erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA von 2,3 Millionen Dollar, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 14,2 Millionen Dollar im Jahr 2024.

- Übergang zu einem reinen KI- und Softwareunternehmen - HEALWELL schloss im 4. Quartal 2025 eine Reihe strategischer Veräußerungen ab, um sich in ein reines KI- und Softwareunternehmen zu verwandeln, und erzielte dabei Barerlöse in Höhe von etwa 9,7 Millionen Dollar.

- Verbesserung der Bilanz - HEALWELL beendete das Jahr 2025 mit 18,6 Millionen Dollar an Barmitteln und hält strategische Investitionen, deren Monetarisierung das Unternehmen derzeit prüft, einschließlich eines speziellen Investitionsvehikels mit einer Beteiligung an xAI, das jetzt Teil des breiteren SpaceX-Ökosystems ist.

TORONTO, ONTARIO - 19. März 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, gibt hiermit seine geprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal zum 31. Dezember 2025 bekannt. Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Jahresberichten und dem entsprechenden Lagebericht (MD&A) enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als "bereinigt" oder "EBITDA" bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL, kommentierte: "Das Gesundheitswesen betritt die Ära der KI-Implementierung, und HEALWELL hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, die selten anzutreffende Kombination von Vermögenswerten zusammenzustellen, die erforderlich ist, um in diesem Umfeld eine Führungsposition einzunehmen. Das Unternehmen verfügt zudem über ein globales Enterprise-Vertriebsnetz, eine der am besten wissenschaftlich validierten klinischen KI-Plattformen auf dem Markt sowie eine Dateninfrastruktur, bei der die Zustimmung der Patienten im Vordergrund steht und die mit jeder Implementierung gestärkt wird. Im Jahr 2025 haben wir den Erfolg dieser Strategie mit einem Rekordumsatz von 103,8 Millionen Dollar, unserem ersten vollen Jahr mit positivem bereinigtem EBITDA und dem erfolgreichen Übergang zu einem reinen KI- und Softwareunternehmen bewiesen. Die Finanzergebnisse sind wichtig, aber noch wichtiger ist, was sie repräsentieren - den Beweis, dass unser Plattformmodell funktioniert und dass das Schwungrad aus Vertrieb, Daten und KI-Leistung nun in Fahrt gekommen ist."

James Lee ergänzte: "Wir haben die Proof-of-Concept-Phase abgeschlossen und sind in die Phase der groß angelegten Implementierung übergegangen. Unser erster Vertrag mit einem staatlichen KI-Gesundheitssystem im Nahen Osten, ein millionenschwerer Vertrag mit einem Health Information Exchange (HIE) in den USA sowie KI-Implementierungen auf Unternehmensebene in ganz Kanada zeigen, dass die HEALWELL-Plattform dort zum Einsatz kommt, wo sie den größten Unterschied bewirkt: in der klinischen Infrastruktur staatlicher und anderer großer Gesundheitssysteme. Mit 47 von Fachleuten begutachteten Publikationen, die unsere DARWEN-KI-Engine unterstützen, über 70 Unternehmenskunden in 11 Ländern über Orion Health sowie der Bereitstellung eines globalen, zustimmungsbasierten klinischen Datennetzwerks durch WELLTRUST haben wir eine Wettbewerbsposition aufgebaut, die nur sehr schwer zu replizieren ist. Unser Fokus für das Jahr 2026 ist klar: Wir wollen global skalieren, die Implementierung von KI innerhalb unserer installierten Basis weiter vertiefen und die Wirtschaftlichkeit der Plattform in nachhaltige Profitabilität umsetzen."

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, kommentierte: "Die finanzielle Transformation in diesem Jahr war signifikant. Wir sind von einem bereinigten EBITDA-Verlust von 14,2 Millionen Dollar im Jahr 2024 zu einem positiven bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen Dollar übergegangen. Diese Verbesserung um 16,5 Millionen Dollar spiegelt nicht nur die Orion-Übernahme, sondern auch eine grundlegende Umstrukturierung unserer Kostenbasis und unseres Geschäftsmixes wider. Wir beendeten das Jahr mit 18,6 Millionen Dollar an Barmitteln, drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit positivem bereinigtem EBITDA und einem Unternehmen, das sich nun vollständig auf zwei margenstarke und skalierbare Segmente konzentriert: KI und Data Science sowie Software für das Gesundheitswesen. Unsere Bilanz weist auch zusätzlichen Wert aus, der sich nicht vollständig in unserer Cash-Position widerspiegelt. Dazu zählt unter anderem eine indirekte Beteiligung an xAI, deren Monetarisierung wir derzeit prüfen, um unsere Kapitalposition im Zuge unserer Expansion weiter zu stärken. Mit Blick auf die Zukunft erkennen wir in unserem Modell eine deutliche operative Hebelwirkung. Da wir die Synergien aus der Integration von Orion Health vollständig ausschöpfen und die KI-Implementierungen in Unternehmen ausbauen, streben wir zum Jahresende 2026 auf Run-Rate-Basis eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 10 % an. Unser Unternehmen beweist nicht nur, dass es positive wirtschaftliche Ergebnisse erzielt, sondern auch, dass es auf diese aufbauen kann."

Wichtigste finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2025:

Zu den wichtigsten finanziellen Highlights für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens im Jahr zum 31. Dezember 2025 zählen die folgenden:

- HEALWELL erzielte im Jahr 2025 einen Jahresumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von ca. 103,8 Millionen Dollar. Dies entspricht einem Anstieg um 427 % gegenüber den 19,7 Millionen Dollar im Jahr 2024.

- HEALWELL erzielte im Jahr 2025 einen Bruttogewinn von 57,3 Millionen Dollar, verglichen mit 10,8 Millionen Dollar im Jahr 2024.

- HEALWELL erzielte im Jahr 2025 eine Bruttomarge von 55 %, verglichen mit 55 % im Jahr 2024.

- Im Geschäftsjahr 2025 belief sich der IFRS-Nettoverlust des Unternehmens aus fortlaufenden Betrieben auf 39,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 24 Millionen Dollar im Vorjahr.

- Im Geschäftsjahr 2025 wies HEALWELL ein bereinigtes EBITDA(1) von 2,3 Millionen Dollar aus und schloss das erste volle Jahr mit einem positiven bereinigten EBITDA ab, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 14,2 Millionen Dollar im Jahr 2024.

Finanzielle Highlights des 4. Quartals 2025

Die bedeutsamen finanziellen Highlights für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens in den drei Monaten zum 31. Dezember 2025 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2025 einen Quartalsumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 32,2 Millionen Dollar - eine Steigerung von 374 % gegenüber dem Umsatz von 6,8 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024. Die Übernahme von Orion Health sowie beide organischen Wachstumsinitiativen trugen wesentlich zum Gesamtumsatzwachstum bei.

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2025 einen Bruttogewinn von 17,6 Millionen Dollar - eine Steigerung von 376 % gegenüber den 3,7 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024. Die Steigerung ist auf höhere Quartalsumsätze zurückzuführen.

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2025 eine Bruttomarge von 55 %, gegenüber 55 % im vierten Quartal 2024.

- Im vierten Quartal 2025 gab HEALWELL ein positives bereinigtes EBITDA von 1,1 Millionen Dollar bekannt, gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 5 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024. Dies ist das dritte Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA, was die kontinuierlichen Verbesserungen bei der Umsetzung sowie die stärkere finanzielle Performance verdeutlicht und eine Steigerung des bereinigten EBITDA um etwa 123 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

- Im vierten Quartal 2025 belief sich der IFRS-Nettoverlust des Unternehmens aus fortlaufenden Betrieben auf 7 Millionen Dollar, gegenüber einem Nettoverlust von 11,4 Millionen Dollar im Vorjahr.

- Per 31. Dezember 2025 verfügte HEALWELL über 18,6 Millionen Dollar an Barmitteln, gegenüber 9,4 Millionen Dollar per 31. Dezember 2024.

Wichtigste geschäftliche und operative Highlights im 4. Quartal 2025

Zu den wichtigsten geschäftlichen und operativen Highlights des Unternehmens im Quartal zum 31. Dezember 2025 zählen die folgenden:

- DARWEN AI generiert in Zusammenarbeit mit großem Pharmaunternehmen regulierungskonforme Real-World-Daten: Am 6. Oktober 2025 präsentierte HEALWELL in Zusammenarbeit mit einem großen Pharmaunternehmen bei der United European Gastroenterology (UEG) Week in Berlin neue, KI-generierte, regulierungskonforme Real-World-Daten (RWD). Dies ist eine der weltweit ersten KI-Anwendungen hinsichtlich der Generierung von RWD in regulatorischer Qualität für pharmazeutische Zwecke und verdeutlicht die einzigartigen Fähigkeiten von HEALWELL bei der klinischen Datenabstraktion und der Generierung von Real-World Evidence.

- UK Business Development and Investor Awareness Week: In der Woche vom 14. Oktober 2025 führte HEALWELL in Großbritannien eine Reihe von Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung und zur Einbindung von Investoren durch, darunter eine Veranstaltung für geladene Gäste am 14. Oktober in London, bei der Beatrice York, Gründerin von BY-EQ Limited, ein Kamingespräch moderierte.

- Strategische Zusammenarbeit mit Lean und Orion Health hinsichtlich Förderung von KI-gestützter Gesundheitsversorgung in Nahem Osten: Am 28. Oktober 2025 gab HEALWELL eine Zusammenarbeit mit Lean Business Services ("Lean"), einem vom Public Investment Fund (PIF) unterstützten saudischen Marktführer im Bereich digitale Gesundheit bekannt, um gemeinsam digitale Gesundheits- und KI-gestützte Lösungen im Nahen Osten zu entwickeln und zu vermarkten.

- Strategische Veräußerungen und Übergang zu reinem SaaS- und Service-Unternehmen: Am 3. November 2025 gab HEALWELL den Abschluss einer Reihe strategischer Transaktionen mit WELL Health Technologies Corp. und dessen Tochtergesellschaften bekannt, um die Betriebe zu optimieren und das Hauptaugenmerk auf KI-gesteuerte Gesundheitslösungen zu richten. HEALWELL veräußerte seine Polyclinic Family Medicine and Specialty Clinics (zwei Kliniken) an WELL Health Clinic Network Inc., bildete mit WELL Health Technologies Corp. ein 50:50-Joint-Venture für klinische Forschung, in dem Bio Pharma Services Inc. und Canadian Phase Onward Inc. zusammengeführt wurden, und verkaufte seine Mehrheitsbeteiligung an Mutuo Health Solutions Inc. an WELLSTAR Technologies Corp. Insgesamt stärkten diese Transaktionen die Bilanz von HEALWELL mit Bareinnahmen in Höhe von etwa 9,7 Millionen $ und markieren einen bedeutsamen Schritt bei der Umwandlung zu einem reinen KI-SaaS- und Service-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung von Datenwissenschaft und Technologien für die Präventivmedizin auf Unternehmensebene gerichtet ist.

- Berufung in das Board - Ian Kidson tritt in das Board von HEALWELL AI ein: HEALWELL gab am 10. Dezember 2025 die Ernennung von Ian Kidson zum Mitglied des Board of Directors bekannt. Herr Kidson verfügt über umfassende Erfahrung als Unternehmensdirektor sowie in leitenden Positionen in den Bereichen Kapitalmärkte, öffentliche Unternehmen und Gesundheitswesen. Er war zuvor als Chief Financial Officer bei Docebo Inc. und als Chief Financial Officer und Chief Executive Officer bei Apollo Health Corp. tätig.

Ereignisse seit dem 31. Dezember 2025

Zu den wichtigsten geschäftlichen und operativen Highlights des Unternehmens seit dem 31. Dezember 2025 zählen die folgenden:

- Plattformintegration, Erweiterung der eingebetteten KI und Vereinfachung des Portfolios: Am 12. Februar 2026 gab HEALWELL Fortschritte bei der Integration seiner Khure- und Pentavere-Kapazitäten in eine einheitliche KI-Engine auf der Basis von DARWEN bekannt und kündigte koordinierte kommerzielle Initiativen über die Kundenbasis von Orion Health und Verosource Solutions hinweg an, die Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten fördern sollen. Das Unternehmen hob zudem die kontinuierliche Erweiterung eingebetteter KI-Funktionalitäten hervor, einschließlich der Funktionen Smart Search, Smart Summary und Smart ID innerhalb der Plattform von Orion Health. Es kündigte außerdem die geplante Markteinführung von Amadeus AI in Nordamerika für die erste Jahreshälfte 2026 an, gefolgt von einer internationalen Expansion im weiteren Jahresverlauf.

- Lancierung der WELLTRUST-Plattform für die ethische Identifizierung von Patienten: HEALWELL brachte am 19. Februar 2026 WELLTRUST auf den Markt, eine gemeinsam mit WELL Health Technologies entwickelte Plattform zur Identifizierung von Patienten, bei der die Zustimmung der Patienten im Vordergrund steht. Die Plattform ermöglicht dank der Kombination von DARWEN AI mit dem Kliniknetzwerk von WELL eine sichere Identifizierung von für die Forschung geeigneten Patienten, wahrt deren Privatsphäre und unterstützt die Rekrutierung von Patienten für klinische Studien sowie der Generierung von Real-World Evidenz in ganz Kanada.

- Globale KI-Expansion und Implementierung in Unternehmen: HEALWELL gab am 26. Februar 2026 seinen ersten Vertrag über die Bereitstellung von KI-Lösungen für ein großes staatliches Gesundheitssystem im Nahen Osten bekannt und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansion. Gleichzeitig setzt HEALWELL die Implementierung von SMART Identify, SMART Search und SMART Summary in Gesundheitssystemen in Kanada und den USA fort, um KI in betriebliche Arbeitsabläufe einzubetten, einschließlich des Managements von Patientenidentitäten und der automatisierten klinischen Dokumentation. Zugleich steigert HEALWELL die Implementierung in Unternehmen in den Kernmärkten.

- Erweiterung und HIE-Vertrag in den USA: millionenschwerer Deal über die Interoperabilität von Gesundheitsdaten: HEALWELL gab am 5. März 2026 einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar für Health-Information-Exchange-Software (HIE-Software) in den USA bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Interoperabilität von Unternehmensdaten in den Vereinigten Staaten. Die Plattform wird klinische Daten von Krankenhäusern, Kliniken, Laboren und Gesundheitsbehörden zusammenführen und standardisieren, um die Koordination der Versorgung zu verbessern, Doppelarbeit zu vermeiden und die Arbeitsabläufe der Anbieter zu optimieren.

- DARWEN AI erreicht 47 von Fachleuten begutachtete Veröffentlichungen: HEALWELL gab am 12. März 2026 bekannt, dass seine Plattform DARWEN AI nun in 47 von Fachleuten begutachteten Publikationen für verschiedene Krankheitsbereiche und Patientengruppen validiert wurde. Das Unternehmen präsentierte außerdem auf der Tagung der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) neue Forschungsergebnisse, die auch in der Fachzeitschrift Journal of Crohn's and Colitis veröffentlicht wurden. Dies unterstreicht die zunehmende wissenschaftliche Validierung und Akzeptanz von DARWEN AI in der realen klinischen Forschung noch weiter.

Details zum Webcast und zur Telefonkonferenz:

HEALWELL wird am Freitag, den 20. März 2026 um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz mit gleichzeitigem Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer James Lee, President Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Datum: Freitag, 20. März 2026

Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

Webcast Link: https://www.gowebcasting.com/14622

Gebührenfrei Nordamerika: 1 (800) 715-9871

Ortsgespräche aus Toronto und gebührenpflichtige internationale Rufnummer: 1 (647) 932-3411

Wenn Sie sich per Telefon in die Telefonkonferenz einwählen, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an und bitten Sie darum, mit dem "HEALWELL AI Inc. Conference Call" verbunden zu werden.

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

Non-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe "EBITDA", "bereinigtes EBITDA" und "bereinigte EBITDA-Marge" haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt "Non-IFRS Financial Measures" im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des EBITDA, bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die drei und zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024:

Segmentierte Umsätze

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über das Potenzial zur Monetarisierung einiger strategischer Investitionen des Unternehmens; den strategischen Fokus des Unternehmens für 2026; sowie Aussagen über die Ausweitung des Produkt- und Dienstleistungsangebots des Unternehmens auf neue Märkte und Branchen sowie über Möglichkeiten, das Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens für bestehende Kunden zu erweitern; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter oder Formulierungen wie "bewerten", "monetarisieren", "beginnt", "Fokus im Jahr 2026", "ausrichten auf", "im Übergang befinden", "stärken", "Wachstum", "Strategie", "beschleunigen", "wachsend", "positionieren", "ausbauen", "Chancen", "Potenzial" oder durch Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "mögen" oder "dürften", oder durch deren Verneinung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Übernahmen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Investment-Assets zu verwalten, sowie die damit verbundenen Kosten und Zeitpläne; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie beabsichtigt oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammenfassend "FOFI") bezüglich der von HEALWELL für 2026 angestrebten bereinigten EBITDA-Marge, die alle denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Vorbehalten unterliegen, wie sie in den vorstehenden Absätzen dargelegt sind. Die tatsächlichen Finanzergebnisse von HEALWELL können von den hierin dargestellten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können erheblich sein. HEALWELL und sein Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Einschätzungen des Managements widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass sie zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse hinweisen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt HEALWELL keine Verpflichtung, diese FOFI zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die erwarteten künftigen Geschäftsaktivitäten von HEALWELL nach Abschluss der Transaktion bereitzustellen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke als die hierin genannten verwendet werden sollten.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

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