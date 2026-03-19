IONOS hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert und bestätigt zugleich den bereits im Dezember ausgegebenen Ausblick. An der Börse kommt das gut an: In einem schwachen Gesamtmarkt legt die Aktie prozentual zweistellig zu und ist damit Spitzenreiter im MDAX. Seit Jahresbeginn steht jedoch weiterhin ein Minus von knapp neun Prozent zu Buche.Die vorgelegten Zahlen des Internetdienstleisters liegen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Analysten sehen keinen größeren Anpassungsbedarf bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär