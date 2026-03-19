Für jede Whatsapp-Nachricht das Smartphone aus der Tasche kramen? Muss doch nicht sein! Der Messenger funktioniert auch auf Smartwatches. Mit stetig wachsendem Support. Unter den Messengern und sozialen Netzwerken war Whatsapp im zweiten Halbjahr 2025 laut Statista der mit Abstand beliebteste Messenger. Bei 85 Prozent der Befragten ist die Anwendung installiert und wird gerne genutzt. Das passt zur Gesamtlage: Pro Tag verschicken Nutzer:innen weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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