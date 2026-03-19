Die Systemlösung Dehn Steuve enthält alle notwendigen Komponenten zur netzorientierten Steuerung in einem Modul. Das soll die Umsetzung von Paragraf 14a EnWG im Neubau und im Bestand erleichtern. Das Elektrotechnik-Unternehmen Dehn hat eine Systemlösung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf den Markt gebracht. Um die Netzstabilität langfristig zu sichern, hat der Gesetzgeber mit Paragraf 14a des EnWG verbindliche Rahmenbedingungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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