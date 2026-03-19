Die Zahlen liegen gut 19 Prozent niedriger als die Januar-Werte und 49 Prozent unter dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Das Systemhaus EWS ermittelt in seiner Auswertung vor allem bei kleinen und mittleren Anlagen deutliche Rückgänge - aber auch Anzeichen für vorsichtigen Optimismus. Mit Stand vom 18. März hat sind im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 31. 157 Photovoltaik-Anlagen mit Inbetriebnahmedatum im Februar gemeldet, die Gesamtleistung dieser Anlagen beträgt 813,3 Megawatt. Im gleichen Zeitraum gingen 1. 498 Anlagen beziehungsweise 4,4 Megawatt vom Netz. Der Netto-Zubau im Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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