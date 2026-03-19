© Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGERoche will im boomenden Markt für Abnehm-Medikamente wieder angreifen. Der Konzern setzt auf neue Strategien und Milliarden-Deals im Wettbewerb.Der Schweizer Pharmakonzern Roche erwartet einen grundlegenden Wandel im Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit. Mit zunehmender Verbreitung der Therapien werde sich der Markt in mehrere Segmente aufteilen. Das eröffne neuen Anbietern Chancen, die Dominanz von Eli Lilly und Novo Nordisk herauszufordern. "Wir kratzen buchstäblich nur an der Oberfläche", sagte Manu Chakravarthy, Entwicklungschef für Herz-, Nieren- und Stoffwechselmedikamente bei Roche, dem Wall Street Journal. Unterhalb liege "eine ganze Welt ungedeckter Bedürfnisse, auf deren …Den vollständigen Artikel lesen
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