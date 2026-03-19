Zirkon-Targets für 2026: McLaren Minerals - Barossa zeigt hochgradige Schwermineralsande!

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McLaren Minerals wertet historische Daten des neu erworbenen Barossa-Projekts in Südaustralien aus und identifiziert mehrere hochgradige Schwermineralsand-Abschnitte!

McLaren Minerals (WKN A40XP1 / ASX MML) konkretisiert die Perspektiven des jüngst erworbenen Barossa-Projekts im östlichen Eucla Basin in Südaustralien. Nach einer ersten Durchsicht der historischen Explorationsdaten hebt das Unternehmen mehrere hochgradige Abschnitte mit Schwermineralsanden hervor und sieht auf dem Projekt klare Ansatzpunkte für Anschluss- und Erweiterungsbohrungen. Zugleich läuft der formale Übertragungsprozess der Konzessionen von Iluka Resources an McLaren, wobei die Unterlagen bereits bei der zuständigen Behörde in Südaustralien eingereicht werden.

Für McLaren Minerals ist Barossa vor allem deshalb interessant, weil das Projekt die eigene Position im Eucla Basin erweitert, einer in Australien etablierten Provinz für mineralisierte Schwermineralsande. Das Unternehmen verweist darauf, dass die ersten Auswertungen eine wertvolle Mineralzusammensetzung mit einem deutlichen Zirkonanteil erkennen lassen. Innerhalb der sogenannten "Valuable Heavy Minerals" wurden demnach rund 16% Zirkon, etwa 60% Ilmenit und rund 2% Rutil identifiziert. Die durchschnittlichen Gehalte über die Prospektionsgebiete liegen laut Datenauswertung bei ungefähr 4,6 bis 5% Heavy Minerals.

Insgesamt stützt sich diese erste Beurteilung auf 583 bereits niedergebrachte Bohrungen. Damit verfügt McLaren Minerals nach der Übernahme über eine umfangreiche historische Datengrundlage, die nun als Basis für die nächsten Explorationsschritte dient. Im Fokus stehen insbesondere die Prospektionsgebiete Mojave, Kalahari und Gobi, die nach Interpretation des Unternehmens zu einem gestapelten Strandlinien-System entlang einer gemeinsamen paläogeografischen Küstenlinie gehören.

McLaren Minerals sieht auf Barossa mehrere hochgradige Zonen

Die historische Bohrdatenbank auf dem Barossa-Projekt zeigt nach Darstellung von McLaren mehrere auffällige Abschnitte mit erhöhten Heavy Minerals-Gehalten. Besonders hervorgehoben werden dabei Zonen, in denen Einzelintervalle über 10% HM erreicht wurden. Im Bereich Mojave wurden beispielsweise 13,5 Meter mit 4,39% HM ab 9 Metern erbohrt, einschließlich 1,5 Metern mit 17,05% HM. Ein weiteres Bohrloch lieferte dort 13,5 Meter mit 4,53% HM ab 12 Metern, darunter 1,5 Meter mit 17,81% HM. Auch an der Oberfläche wurden in Mojave mineralisierte Abschnitte bestätigt, unter anderem 18 Meter mit 3,81% HM ab Oberfläche, einschließlich 1,5 Metern mit 18,8% HM.

Im Zielgebiet Kalahari fallen die Spitzengehalte noch höher aus. Dort meldet McLaren Minerals unter anderem 7,5 Meter mit 8,67% HM ab 4,5 Metern, einschließlich 1,5 Metern mit 26,86% HM. Ein weiteres Bohrloch ergab 10,5 Meter mit 6,02% HM ab 16,5 Metern, darunter 1,5 Meter mit 26,88% HM. Zusätzliche Abschnitte über 20% HM in Teilintervallen unterstreichen aus Unternehmenssicht, dass Kalahari innerhalb des Projekts zu den hochgradigeren Bereichen zählt.

Auch Gobi liefert weitere Hinweise auf ein zusammenhängendes mineralisiertes System. Dort wurden zum Beispiel 5 Meter mit 8,15% HM ab 24 Metern erfasst, einschließlich 1,5 Metern mit 15,64% HM. Ein anderes Bohrloch ergab 4,5 Meter mit 8,54% HM ab 19,5 Metern, darunter 1,5 Meter mit 18,61% HM. Für McLaren Minerals ist diese Verteilung über mehrere Prospektionsgebiete hinweg wichtig, weil sie nicht nur auf lokale Einzelvorkommen, sondern auf ein größeres sedimentäres System hindeutet.

Barossa-Projekt liegt in einer etablierten Zirkon-Provinz

Geologisch ordnet McLaren Minerals das Barossa-Projekt in die östliche Eucla Basin-Provinz ein, die für bedeutende Schwermineralsand-Vorkommen in eozänen bis miozänen marinen Sedimenten bekannt ist. Als regionalen Bezugspunkt nennt das Unternehmen die Jacinth-Ambrosia-Operation von Iluka Resources, eines der wichtigsten zirkonreichen Schwermineralsand-Systeme Australiens. Diese Lagerstätte liegt rund 90 Kilometer von den eigenen Flächen entfernt und wird im Text als wichtiger Beleg für die Fruchtbarkeit des Beckens und die Eignung des geologischen Umfelds gewertet.

Für McLaren Minerals ist dabei besonders relevant, dass Barossa nicht nur als Titan-System interpretiert wird, sondern zusätzlich ein zirkonreiches Mineralprofil aufweist. Gerade dieser Zirkonanteil verleiht dem Projekt innerhalb des eigenen Portfolios ein eigenständiges Profil. Die Mojave-, Kalahari- und Gobi-Vorkommen werden als Teile eines gemeinsamen Strandlinien-Systems verstanden, das entlang einer regionalen paläogeografischen Küstenlinie ausgebildet wurde. Trotz der räumlichen Trennung weisen die Vorkommen nach Angaben des Unternehmens ähnliche geologische Merkmale auf und deuten damit auf ein einheitliches mineralisierendes Umfeld hin.

Die Auswertung erfolgte nach der Übernahme auf Basis einer geologischen Interpretation im Einklang mit den JORC-Standards von 2012. Nach Einschätzung von McLaren Minerals besitzt das Barossa-Strandlinien-System damit eine Beckenarchitektur, die grundsätzlich in der Lage sein könnte, bedeutende Anreicherungen von Schwermineralen zu beherbergen.

McLaren Minerals bereitet Folgeexploration für 2026 vor

Auf Grundlage der bisherigen Datensichtung sieht McLaren Minerals das Barossa-Projekt als offen und noch unzureichend erkundet an. Nach Unternehmensangaben zeigen alle Prospektionsgebiete innerhalb des übernommenen Lizenzpakets Potenzial für Erweiterungen der Mineralisierung. Daraus leitet McLaren konkrete Möglichkeiten für gezielte Anschlussarbeiten und Step-out-Bohrungen in bislang ungetesteten Bereichen entlang des interpretierten Strandlinien-Systems ab.

Die Planung für die Explorationsprogramme im Kalenderjahr 2026 hat bereits begonnen. Zunächst will McLaren Minerals die geologische Interpretation weiter schärfen, das Verständnis für das Lagerstättenmodell vertiefen und die historischen Resultate nachvollziehen und validieren. Parallel dazu sollen prioritäre Ziele für Bohrungen definiert werden. Im Mittelpunkt steht damit nicht nur die Suche nach zusätzlichen hochgradigen Abschnitten, sondern auch die systematische Überprüfung und Einordnung des bereits vorhandenen Datenbestands.

Für McLaren Minerals fügt sich Barossa in eine breitere Unternehmensstrategie ein. Während das Unternehmen sein McLaren-Titanprojekt im westlichen Eucla Basin weiterentwickelt, erweitert das zirkonreiche Barossa-Projekt die Rohstoffbasis auf der Ostseite des Beckens. Die nun identifizierten hochgradigen Schwermineralsand-Abschnitte liefern dafür den ersten konkreteren technischen Rahmen. Mit der laufenden Konzessionsübertragung und den geplanten Arbeiten für 2026 rückt Barossa damit sichtbar in die nächste Phase.

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