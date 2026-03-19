Die erste Wirkung des Iran-Schocks zeigt sich bei Ölpreis, Wechselkursen und Kapitalflüssen. Weniger beachtet wird, wie steigende Importkosten, restriktivere Finanzierungsbedingungen und ein möglicher Rückgang von Rücküberweisungen die Realwirtschaft zeitversetzt belasten. Von Dr. Johannes Feist, CEO von MK Global Kapital Die Eskalation in und um Iran hat die Rahmenbedingungen für viele Emerging Markets binnen weniger Wochen spürbar verändert. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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