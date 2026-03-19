Bern - Ende Jahr wird die 13. AHV-Rente das erste Mal ausbezahlt. Wie dieser Zuschlag für alle Pensionierten finanziert werden soll, ist offen. Der Ständerat will auf höhere Lohnbeiträge und mehr Mehrwertsteuer setzen, der Nationalrat nur auf die Mehrwertsteuer. Der Ständerat hielt am Donnerstag mit 23 zu 18 Stimmen und zwei Enthaltungen an einer Mischfinanzierung von höheren Mehrwertsteuersätzen und höheren Lohnabzügen für die Finanzierung der zusätzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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