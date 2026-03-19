Nachdem Honda bekannt gegeben hat, drei für die USA geplante Elektromodelle zu streichen, ist unklar, was aus Hondas aktuellem Elektromodell Prologue und dem zusammen mit Sony entwickelten Afeela 1 wird. Medienberichte - unter anderem von der renommierten US-Publikation Automotive News - , wonach die Produktion des E-SUV Prologue im Dezember eingestellt werden soll, hat Honda inzwischen dementiert. "Der Prologue bleibt in unserer Modellpalette", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net