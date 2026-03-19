Die Aktien der Deutschen Börse ziehen in einem nervösen Marktumfeld deutlich an. Während geopolitische Spannungen die Kurse vieler Unternehmen belasten, profitiert der Frankfurter Börsenbetreiber von steigender Handelsaktivität.Volatilität sorgt für steigende Einnahmen Die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten hat die Nervosität an den globalen Finanzmärkten spürbar erhöht. In der Folge nehmen Handelsaktivitäten deutlich zu, da Marktteilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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