Leipzig - Die Leipziger Buchmesse ist am Donnerstag für das Publikum geöffnet worden. Bis Sonntag präsentieren dort 2.044 Aussteller und Vertreter aus 54 Ländern ihre Werke. Das ist jeweils ein Anstieg gegenüber 2025 (2025: 2.040 Aussteller aus 45 Ländern).



"Was für eine Relevanz der deutschsprachige Buchmarkt hat, beweisen auch die internationalen Gäste: Dieses Jahr präsentieren Aussteller aus mehr Ländern als je zuvor ihre Literatur in Leipzig", sagte Astrid Böhmisch, Direktorin der Leipziger Buchmesse, vor der Eröffnung. "Die Leipziger Buchmesse ist der Ort, wo Geschichten uns verbinden."



Das diesjährige Fokusthema lautet "Donau - Unter Strom und zwischen Welten", wobei die Literatur des Donauraums im Mittelpunkt steht. Die Veranstalter rechnen dieses Jahr mit rund 300.000 Besuchern.



Offiziell war die Buchmesse bereits am Mittwochabend mit einem Festakt im Leipziger Gewandhaus eröffnet worden. Dabei war auch der zuletzt heftig in die Kritik geratene Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor Ort, der von Protesten empfangen wurde. Auch im Saal wurde er teilweise ausgebuht. Hintergrund sind seine umstrittene Entscheidung, drei linke Buchläden vom Deutschen Buchhandlungspreis zu streichen, sowie der Streit um den Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig.





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