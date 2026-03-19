Seit Mitte des 20. Jahrhunderts war der weltweite Energiebedarf mit der Elektrifizierung konstant um 3 bis 4 % pro Jahr gewachsen. Nun jedoch erzeugen die massive Zunahme von Rechenzentren und der absehbare Boom bei humanoiden Robotern eine solch hohe Nachfrage, dass Energie in bestimmten Weltregionen mittelfristig knapp sein wird. Welche Sektoren und Unternehmen werden von diesem nie dagewesenen Anstieg profitieren? Kommentar von Pierre Schang, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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