NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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