DJ Porsche SE platziert Schuldscheindarlehen über 0,7 Milliarden Euro
DOW JONES--Die Porsche SE hat ein weiteres Schuldscheindarlehen begeben. Das Darlehen über 0,7 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird variabel verzinst. Mit dem Geld soll eine variabel verzinsliche Tranche eines 2023 platzierten Schuldscheindarlehens vorzeitig abgelöst werden.
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March 19, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)
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