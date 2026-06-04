ROUNDUP: Broadcom wächst kräftig - KI-Ausblick enttäuscht aber hohe Erwartung

SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom wächst dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem stellt der Halbleiterhersteller eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht. Die Quartalszahlen fielen wie erwartet aus. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt über dem von Analysten prognostizierten Durchschnitt. Allerdings enttäuschte die KI-Komponente des Ausblicks bei der Zahlenvorlage am Mittwochabend. Die zuletzt hervorragend gelaufenen Aktien gaben nachbörslich kräftig nach.

IPO/ROUNDUP: SpaceX will bei Rekord-Börsengang 75 Milliarden US-Dollar holen

AUSTIN - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang - zumindest auf dem Papier - die Marke von einer Billion Dollar überschreiten.

Novartis-Nierenmittel Vanrafia verlangsamt Funktionsverlust

ZÜRICH - Novartis hat Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie Align im renommierten Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht. Die Daten umspannen einen Zeitraum von 2,5 Jahren, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Daten zeigten, dass Vanrafia (Atrasentan) bei Erwachsenen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) den Rückgang der Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo verlangsamt. Zudem blieb die Verringerung der Eiweißausscheidung im Urin während der gesamten Behandlungsdauer bestehen.

Verdi weitet Warnstreiks im Handel aus



KIEL/BERLIN - Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel aus. Betroffen sind heute und am Freitag Betriebe und Unternehmen der gesamten Handelsbranche in allen Bundesländern, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen gab es einen Zwischenfall. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen "Vorfall" mit einer Lufthansa -Maschine. Die Lufthansa kündigte weitere Informationen an. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

So reagiert die Porsche SE auf den Abstieg aus dem Dax

STUTTGART - Die VW -Dachgesellschaft Porsche SE sieht im nahenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex Dax in den Mittelwerteindex MDax primär ein technisch getriebenes Ereignis. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Stuttgart auf Anfrage am Donnerstag mit. "Die Zugehörigkeit zu einem Index verändert nicht die fundamentale Stärke eines Unternehmens und hat keine Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie oder Finanzkraft", ergänzte der Sprecher. Die Porsche SE bleibe demnach eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mit langfristigem Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial.

Digitalministerium: Glasfaser für jeden zweiten Haushalt

BERLIN - Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung des Ministeriums.

ROUNDUP: Mehr Onlinekäufe trotz Konsumflaute - KI hilft beim Sparen

BERLIN - Während viele Verbraucher beim Einkaufen in Geschäften sparen, sitzt das Geld beim Onlineshopping offenkundig lockerer. Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen im Internet ein und geben dort mehr aus als bislang. Das zeigt der aktuelle Online-Monitor des Handelsverbands Deutschland (HDE). Zunehmend kommen KI-Assistenten zum Einsatz, etwa um Preise zu vergleichen.

Internetnutzung in Deutschland sinkt spürbar



BONN - Die Internetnutzung der Menschen in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgegangen. Wie die aktuelle und repräsentative "Postbank Digitalstudie 2026" zeigt, verbringt die Bevölkerung im Schnitt noch 67,4 Stunden pro Woche im Netz. Das entspricht einem Rückgang von rund fünf Stunden gegenüber 2025. Maßgeblich für diese Entwicklung ist vor allem das veränderte Nutzungsverhalten der unter 40-Jährigen, die ihre Online-Aktivitäten, insbesondere am Smartphone, gezielt reduzieren.

Verbraucherzentralen für Dauer-Entlastung nach Tankrabatt

BERLIN - Die Verbraucherzentralen fordern mit Blick auf das nahende Ende des Tankrabatts eine bleibende Entlastung von hohen Preisen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Politik muss jetzt nachlegen." Statt vor allem auf kurzfristige Instrumente wie den Rabatt zu setzen, seien Maßnahmen nötig, die dauerhaft wirkten und die Abhängigkeit von fossilen Energien verringerten. Eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte wäre dafür ein wirksamer Hebel. Sie entlaste unmittelbar.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /he



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