Nach der US-Notenbank hat am Donnerstag auch die Europäische Zentralbank den Leitzins unverändert gelassen. Doch die Begründung lässt durchblicken, dass die Frankfurter Währungshüter für die Eurozone einen anderen Kurs einschlagen werden als ihre Kollegen in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins bei 2,0 Prozent. Damit folgt sie der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ihren Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE