Steigende Energiepreise, schwache Konjunkturdaten und negative Branchensignale setzen BASF unter Druck. Droht weiterer Gegenwind? Eine fundamentale und charttechnische Analyse. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF sieht sich aktuell mit mehreren Belastungsfaktoren konfrontiert. Neben geopolitischen Risiken und steigenden Rohstoffkosten trüben schwache Branchendaten sowie enttäuschende Konjunkturerwartungen die Geschäftsaussichten für die Ludwigshafener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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