London - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Angesichts der wachsenden Inflationsgefahren durch die Folgen des Iran-Kriegs wurde Handlungsbereitschaft signalisiert. Der Leitzins liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Das Protokoll der Sitzung zeugte allerdings von einem Stimmungsumschwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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