Berlin - Der Publizist Michel Friedman hat den kürzlich verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas als prägenden Einfluss seines Lebens gewürdigt. "Es sind Menschen wie Jürgen Habermas, die es mir möglich gemacht haben, als Jude, trotz Auschwitz, in Deutschland zu leben", sagte Friedman der "Zeit".



In einer von Verdrängung geprägten Nachkriegsgesellschaft hätten gerade Vertreter der damals jüngeren Generation wie Habermas Hoffnung gegeben, so Friedman. Dessen Eintreten für Vernunft, öffentlichen Diskurs und eine für alle zugängliche liberale Gesellschaft sei kaum zu überschätzen. "Sein Appell an Vernunft, sein Beharren, dass Demokratie den öffentlichen Diskurs braucht, die Bedingung, dass der öffentliche Raum für alle gleichberechtigt zugänglich ist, haben mein Denken tief beeinflusst."



Habermas' Festhalten an der Idee der kommunikativen Vernunft bleibe deshalb vorbildlich. "Der Mensch kann denken. Muss denken. Sonst wird er zum Spielball der Populisten", sagte Friedman. "Streitkultur ist der Sauerstoff der Demokratie."





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