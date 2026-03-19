Die "Rhino Battery" des chinesischen Autobauers umfasst sowohl Zellen mit Flüssig- als auch mit Feststoffelektrolyten. Zur Vorstellung hat Chery gleich drei Modelle mit festem Elektrolyten präsentiert - und hat einen strammen Zeitplan für die Weiterentwicklung. Die Feststoffbatterie-Serie Rhino S umfasst die Modelle S1000, S1200 und S1500. Das Unternehmen kündigte einen bedeutenden Fortschritt bei der Energiedichte von Festkörperzellen an, die nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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