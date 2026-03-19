Lanxess: Zukunftsaussichten
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|Aktien Frankfurt: Dax sackt auf Tief seit Ende April - Konjunkturangst wächst
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen um die Wirtschaft weltweit haben die Anleger am Donnerstag verstärkt aus den Aktienmärkten getrieben. Hierzulande geriet der Dax unter Druck und sackte auf den tiefsten...
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|Aktie schmiert 10% ab: Lanxess kämpft mit schwachem Marktumfeld: Prognose für 2026 trübt sich ein
|© Foto: PixabayLanxess hat für das 4. Quartal einen Umsatzrückgang von 14 Prozent gemeldet. Große Herausforderungen in 2026 stehen an, und auch für die Aktie dürfte es nicht einfacher werden. Am Donnerstag...
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