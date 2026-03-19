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BeNEX entscheidet sich für IVU.rail als zentrales IT-System für die Betriebsplanung



19.03.2026 / 14:51 CET/CEST

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Die BeNEX GmbH setzt für ihre Eisenbahnverkehrsunternehmen künftig auf die integrierte Software IVU.rail inklusive Optimierungskomponenten und Trassenmeldungen über TAP TSI von IVU Traffic Technologies AG. Damit reduziert BeNEX manuelle Schnittstellen und bündelt die Planung und Disposition von Fahrzeugen, Personal und Trassen in einem durchgängigen IT-System. Mit BeNEX entscheidet sich einer der größten privaten Anbieter im deutschen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) für IVU.rail. Mit einem Marktanteil von rund 7 Prozent ist BeNEX der zweitgrößte private SPNV-Betreiber und bündelt sieben regionale Eisenbahnverkehrsunternehmen. BeNEX nutzt künftig die integrierte IT-Lösung IVU.rail für ihre betrieblichen Planungs- und Dispositionsprozesse und ersetzt damit bestehende Altsysteme. Die Planung berücksichtigt dabei alle deutschen Tarifregeln. Optimierungskomponenten automatisieren zentrale Planungsschritte und ermöglichen die Erstellung effizienter Umläufe und Dienste. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Projekts ist das TAP-TSI-konforme Trassenmanagement. BeNEX bestellt und verwaltet Trassen künftig direkt aus der Planung heraus. Ergänzt wird das System durch die Leitstelle, die eine effiziente Disposition von Fahrzeugen und Personal ermöglicht, Dienstpläne situativ anpasst und mit den Mitarbeitenden über die mobile App IVU.pad kommuniziert. Der produktive Einsatz soll dieses Jahr bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft und der agilis Verkehrsgesellschaft starten. "Mit IVU.rail schaffen wir eine gemeinsame Systembasis und vereinfachen unser Planungs- und Dispositionsmanagement", sagt Johann von Georg, Geschäftsführer bei BeNEX. "Damit reduzieren wir manuelle Schnittstellen, erhöhen die Datenkonsistenz und automatisieren unsere Prozesse."



"Das Projekt mit BeNEX hat für uns eine besondere Bedeutung, denn nach der Einführung nutzen mehr als 90 Prozent der deutschen SPNV-Unternehmen IVU.rail für Planung und Disposition", ergänzt Oliver Grzegorski, Geschäftsbereichsleiter Rail bei IVU Traffic Technologies. "Wir freuen uns, BeNEX mit unserer integrierten Komplettlösung IVU.rail zu unterstützen."



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