Der deutsche Prothesenhersteller ist im vergangenen Jahr zum Ausgabepreis von 66 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Stand heute ist die Performance des SDAX-Mitglieds enttäuschend: Am Donnerstag rutscht der Medizintechnik-Wert zeitweise auf knapp 51 Euro und damit ein neues Rekordtief ab. Die detaillierten Zahlen und der Dividendenvorschlag lassen die Anleger kalt.Der diesjährigen Hauptversammlung sollen 0,97 Euro als Dividende für das vergangene Geschäftsjahr vorgeschlagen werden. Der Markt hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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